Coldiretti, Bonfiglio confermato presidente degli agriturismi di Terranostra Como e Lecco

Emanuele Bonfiglio è stato confermato alla presidenza di Terranostra Como Lecco, l’associazione che riunisce gli agriturismi aderenti alla Coldiretti provinciale.

La rielezione – spiega Coldiretti Como Lecco in una nota del 30 marzo 2018 – è avvenuta durante una assemblea in cui è stato rinnovato anche il Consiglio direttivo.

Il nuovo consiglio direttivo di Terranostra



Bonfiglio, 68 anni e titolare dell’agriturismo "Al Marnich" di Schignano, rimarrà alla guida di Terranostra per i prossimi cinque anni. Accanto a lui, in qualità, di vicepresidente Marco Ciappa dell’agriturismo “La Sorgente” di Gravedona ed Uniti, mentre nel consiglio ci saranno Fabio Meneghin (Azienda ”Il Talento nella quiete” di Castiglione Intelvi), Mattia Porro (Azienda ”La Cascina di Mattia” di Cantù), Carlo De Gasperi(Azienda ”Brunino" di Pasturo), Emanuele Bezzi e Giuseppe Naimo in rappresentanza di Coldiretti Como Lecco.

L'assemblea



Durante l’assemblea gli imprenditori agricoli si sono confrontati sull’andamento del mercato turistico nelle nostre campagne, sulle novità normative che governano il settore e sugli obiettivi che guideranno l’azione di Terranostra Como Lecco.

“Rafforzeremo l’impegno per la valorizzazione dei nostri territori e delle nostre produzioni agroalimentari – spiega il Presidente Emanuele Bonfiglio – Saremo presenti nelle principali manifestazioni, organizzeremo diverse iniziative che promuoveremo anche sul sito internet www.lombardia.terranostra.it, e continueremo nella proporre iniziative enogastronomiche legate al territorio e alla tradizione, per consolidare il legame tra produttori e consumatori e rinsaldare il rapporto tra città e campagna”.