Barbara Minghetti si racconta nel volume "Donne come noi"

Barbara Minghetti, manager e ideatrice dei progetti speciali di AsLiCo del Teatro Sociale di Como e Direttrice Artistica del Macerata Opera Festival, nonchè consulente al Regio di Parma, è tra le 100 donne protagoniste del libro Donne come noi che raccoglie le testimonianze di 100 donne italiane che con la forza della loro tenacia hanno realizzato un progetto importante. In uscita martedì 6 marzo, il libro racconta il successo tutta al femminile di chi ha saputo costruire qualcosa di straordinario. È il primo atto della grande iniziativa di "Donna Moderna" e L'Oréal Paris dedicata all'empowerment femminile.

Per Barbara Minghetti, - molto nota in città per le sue battaglie a favore del mondo della cultura e per sua lunga presidenza del Teatro Sociale, nonché per il suo impegno politico, è stata eletta consigliere di minoranza a Palazzo Cernezzi nelle lista Svolta Civica- si tratta di un nuovo e prestigioso riconoscimento.