Commercio a Como, 100mila euro per negozi, locali e imprese: il bando del comune

Finanziamenti a fondo perduto per negozi, esercizi pubblici, microimprese artigianali e associazioni di categoria del distretto urbano del commercio di Como. Sono quelli, per un totale di 100mila euro, stanziati nell'ambito del Bando multimisura presentato venerdì 19 ottobre 2018 al Broletto dall'assessore al Commercio Marco Butti.

I tempi per partecipare, però, sono stretti: come si legge nella nota inviata dal comune, i termini per la presentazione delle domande si aprono il 1° novembre 2018 e si chiudono alle 12 del 6 novembre. L'erogazione dei fondi è a sportello, fino a esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione.

Gli obiettivi

Scopo del bando, si legge, "è sostenere la promozione delle attività di vendita, di formazione, di ammodernamento e sicurezza dei negozi di vicinato, degli esercizi pubblici, delle microimprese artigianali e delle associazioni di categoria che operano nel perimetro del distretto e nelle aree dei quartieri di Breccia, Camerlata, Muggiò e Rebbio nell’ambito delle azioni di mitigazione in relazione all’apertura del nuovo punto vendita Esselunga di via Paoli”.

Due le linee di sviluppo strategico individuate, ovvero attivare processi più efficaci e snelli per favorire maggiormente la partecipazione e la collaborazione tra loro delle realtà economiche destinatarie delle stesse azioni del piano e attivare azioni in rete e sostenere le fasi di co-progettazione delle iniziative per rilanciare la funzione del Distretto urbano del commercio e assicurare l’aderenza delle iniziative alle reali necessità del tessuto economico.

Il nuovo bando, in via sperimentale, declina tali obiettivi proponendo un nuovo strumento operativo che risulti il più semplice possibile laddove alle microimprese viene lasciata massima libertà di azione nella progettazione delle iniziative.

Le misure



Il bando, infatti, è a sportello, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione e suddiviso in 5 misure come mostra la tabella.

Proprio per favorire la partecipazione e la collaborazione per le misure 1a, 1b, 1c l’ottenimento dei contributi viene vincolato all’adesione ad un accordo di progetto che coinvolga almeno il 50% delle attività presenti sulla via o piazza comprese nel perimetro di pertinenza del DUC e potenziali beneficiarie dei contributi. Inoltre’ d’intesa con i partner del Distretto ed Esselunga SpA, nel 2016 e 2017 sono già state esperiti n.2 bandi di co-finanziamento, con i quali sono stati erogati € 24.302,57, per supportare la presenza delle piccole realtà commerciali ivi allocate attraverso contributi agli investimenti finalizzati:

alla riqualificazione ed all’abbellimento degli spazi destinati alla vendita e/o alla somministrazione;

all’acquisto, all’ammodernamento di strumenti ed arredi ed, funzionali alla vendita;

all’aumento della visibilità, della fruibilità e della sicurezza dei punti vendita.

Poiché tali bandi hanno già contribuito a diffondere tra i commercianti dell’area interessata la consapevolezza che il co-finanziamento pubblico sia valido strumento per l’aggiornamento e la promozione della propria attività, il nuovo bando continua a sostenere le piccole realtà commerciali di tali quartieri attraverso la misura 3 seguendo le precedenti linee guida ed estendendo tale opportunità anche all’intero perimetro del DUC.

Le fasi del bando

Pubblicazione sul sito del Comune di Como: Dal 19/10/2018

Apertura termini per presentare le istanze: Dal 1/11/2018

Chiusura termini: Il 6/11/2018 alle ore 12

Accettazione richiesta di contributo: Entro 10 giorni

Ammissione al contributo Con Atto del Dirigente Realizzazione progetti: Entro il 31.12.2018

Rendicontazione delle spese: Entro il 28.02.2019

Concessione ed erogazione dei contributi: Dopo l’atto che approva i risultati di verifica della rendicontazione

Informazioni

Il bando è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como, sezione Avvisi, al seguente link: http://ulisse.comune.como.it/ULISS- e/Bacheca/coatti02.aspx?bac_codice=60&SORT=DDPUB&idSessione=kh10iv55ycklof55perthz55&men_id=0 0.00.10