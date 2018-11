Bando multi misura del Comune: coinvolti a Como 80 tra negozi e attività commerciali in genere

Si è conclusa oggi alle 12 la prima edizione del bando multi misura pubblicato il 21 ottobre scorso che il Distretto urbano del Commercio (DUC) e l'assessorato al Commercio del Comune di Como hanno riservato alle microimprese attive lungo le vie del DUC e nell'area di Camerlata, dove si è insediato il nuovo centro commerciale. Sono state coinvolte le attività del commercio, della ristorazione, dell'artigianato e del turismo. Le risorse pubbliche messe a bando sono state "prenotate" per l'85% dell'intero ammontare e sono stati coinvolti 80 tra negozi e attività commerciali in genere. L'unica misura andata deserta per un ammontare a budget di 10.000 euro è stata quella riservata alle associazioni di categoria per organizzare corsi di formazione rivolta alle attività commerciali del DUC.ù

«Malgrado i tempi stretti determinati dalla variazione di bilancio - commenta l'assessore al Commercio, Marco Butti - votata dal consiglio comunale per poter utilizzare le risorse prima previste su altri capitoli di spesa, la risposta è stata veramente importante. Il bando è stato costruito con le associazioni di categoria e con le singole imprese che da luglio a settembre hanno voluto farci avere il loro contributo propositivo. Avevamo chiesto al nuovo management del DUC un deciso cambio di atteggiamento orientato anzitutto a una prima fase di ascolto di imprese e associazioni e mi sembra che la strada imboccata sia quella giusta».

«A febbraio - conclude l'assessore - ci troveremo con tutti i beneficiari del bando e chiederemo loro di analizzare quanto realizzato. Credo che avere sette vie della città decise ad animare la loro area insieme sia un segnale importante per tutti i cittadini e per lo stesso tessuto economico. E' un segnale da non lasciar cadere e un segnale che premia un metodo di lavoro da riproporre con ancora più forza in futuro».

I numeri

80 micro imprese coinvolte, di cui 14 sulla misura 3 per ammodernare i punti vendita con 26.500 euro di richiesta contributo a fronte di un budget a bando di 30.000 euro con un tasso di copertura dell'88%; 66 sulla misura 1 per 7 progetto di via presentati con 58095 euro di richiesta contributo a fronte di un budget a bando di 60.000 euro con un tasso di copertura del 97%.

Le due misure genereranno investimenti complessivi per 130.835 euro su una richiesta totale di contributi di 84595 euro.

La leva generata dal bando è del 35% di investimenti privati che supera del 5% la quota di cofinanziamento richiesto (il 30% del totale della spesa indicata per realizzare gli interventi).

Giovedì prossimo la commissione di gara si riunirà per esaminare le istanze. Nel giro di una decina di giorni si comunicherà agli interessati se la documentazione presentata è regolare e se quindi potranno ricevere il contributo. Il bando multi misura è stato concepito fino a esaurimento risorse e se tutti fossero ammessi ad oggi non ci sarebbero esclusi. Per scelta, infatti, si è evitata la graduatoria, chiedendo alle microimprese partecipanti di soddisfare soltanto alcuni criteri coerenti con la finalità degli stanziamenti: aggregarsi per via, promuovere le proprie attività merceologiche e ammodernare i propri punti vendita, partecipare attivamente alle iniziative progettate.