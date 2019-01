Quattro aziende comasche tra le eccellenze del design in Lombardia

Sono quattro le aziende comasche premiate tra le eccellenze lombarde del 2018 nell’ambito dell’evento “Design Index ADI”, la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento - organizzata da ADI, Associazione del Disegno Industriale e Regione Lombardia -, riservata a imprese e designer lombardi che maggiormente si sono contraddistinti per creatività e proposta di prodotti innovativi. Le aziende comasche, premiate dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, sono Artsana, Coelux, Living Divani e MDF Italia.

“Sono particolarmente orgogliosa di premiare le aziende e i designer lombardi che ancora una volta permettono alla nostra regione di essere una vera e propria eccellenza a livello nazionale ed internazionale in un settore trainante per l’economia italiana – ha detto l’assessore regionale Lara Magoni -; sono tra l’altro felice di poter constatare l’alto livello tecnologico e creativo del tessuto produttivo territorio lariano, capace di unire l’arte del ‘saper fare’, patrimonio di una tradizione secolare, all’ingegno di uomini e donne che grazie al loro impegno permettono alle aziende bergamasche di essere competitive a livello internazionale”. Un settore, quello del design, vero e proprio vanto lombardo, come ha riconosciuto l’assessore Magoni: “La Lombardia è un vero e proprio ‘hub del design’, come dimostrano i numeri; un quarto delle imprese di settore sono dislocate nella nostra regione, nei primi sei mesi del 2018 abbiamo esportato prodotti di design per 1,5 miliardi di euro (pari al 27,3% dell’export italiano) e le scuole di design dislocate nel nostro territorio sono ‘affollate’ da oltre 10 mila studenti. Un mix di eccellenze e competenze che Regione Lombardia vuole ulteriormente valorizzare”.

Artsana

L’Artsana di Grandate, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di prodotti e giochi per l’infanzia, ha ricevuto il riconoscimento per “Chicco Baby Hug”, prodotto innovativo che a seconda delle esigenze si trasforma in una culla, una sdraietta per il relax, un seggiolone e una prima sedia da tavolo

CoeLux

La CoeLux Srl, azienda di Lomazzo, con sede nel Parco Tecnologico di ComoNExT e specializzata nella progettazione di sistemi e soluzioni innovative per l’illuminazione, è stata premiata per “HC Sun & Moon”, finestra artificiale in grado di riprodurre in ambienti indoor la luce naturale e l’aspetto visivo del sole e della luna. Il prodotto si avvale della tecnologia “Cutting Edge”, realizzata congiuntamente con l’Università dell’Insubria, che consente di ricostruire le caratteristiche fisiche di chilometri di atmosfera concentrandole in uno spazio ristretto. Il sistema abbina elementi altamente innovativi, come una speciale tecnologia LED che riproduce spettro, direzione e luminosità della luce; sistemi ottici che riproducono la distanza del cielo e del sole.

Living Divani

La Living Divani di Anzano del Parco, leader nel settore arredamento e complementi per la casa, ha ricevuto il riconoscimento per il divano componibile “Rod Bean”, formato da diversi elementi di seduta centrali e terminali, dotati di forme fluide e dinamiche, in grado di dar vita a innumerevoli composizioni di spazi sinuosi e avvolgenti.

MDF

Infine, premio per la MDF Italia di Mariano Comense, eclettica realtà che si dedica agli arredi e ai complementi per l’ufficio. L’assessore Magoni ha gratificato dirigenti e progettisti dell’azienda per il sistema di scrivania “20.Venti”, struttura in acciaio verniciato dal quale prende forma un sistema di tavoli rettangolari, in versione singola o doppia a sedute frontali.