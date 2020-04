Camera di Commercio di Como: 376 aziende in meno nel primo trimestre 2020

Nei primi 3 mesi del 2020 sono quasi 600 in meno le imprese lariane iscritte nel Registro della Camera di Commercio, tra Como e Lecco. In particolare -376 a Como e -213 a Lecco. Nello stesso periodo ma del 2019, il calo totale era stato di 498 unità, a Como di 299, con quindi un netto peggioramento.

Anche a livello regionale e nazionale il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese è negativo e in peggioramento rispetto al 2019: in Lombardia si passa da -3.372 a -4.267 unità; in Italia da -21.659 a -30.283. Si tratta dei dati più bassi degli ultimi 10 anni.

Prima responsabile è di sicuro l’emergenza legata al Covid-19 e nella macro area lariana la diminuzione delle aziende ha riguardato soprattutto la provincia di Como.

