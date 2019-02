Aram Manoukian nuovo presidente di Unindustria Como

Sarà Aram Manoukian il nuovo presidente di Unindustria Como.

Il Consiglio Generale di Unindustria Como ha approvato la proposta della Commissione di Designazione relativa alla candidatura di Manoukian, Presidente e Amministratore delegato di Lechler S.p.A. di Como, alla Presidenza dell’Associazione per il quadriennio 2019 – 2023, che succederà all’attuale Presidente Fabio Porro. Secondo le procedure previste dallo Statuto, nella successiva riunione del Consiglio Generale il Presidente designato proporrà, per la relativa delibera, i nominativi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri incaricati, unitamente alle eventuali deleghe, che, in caso di esito favorevole, verranno sottoposti all’approvazione definitiva dell’Assemblea Generale di Unindustria Como prevista nella prossima primavera.

Chi è Aram Manoukian

Nato a Como il 2 marzo 1958, è laureato in Economia e Commercio. Dopo una breve esperienza presso la F.lli Manoukian di Luisago, entra nella società Lechler Spa di Como con ruoli di crescente responsabilità, occupandosi di marketing strategico e della riorganizzazione del Gruppo. Da oltre vent’anni nel Consiglio di Amministrazione, assume il ruolo di Amministratore Delegato nel 2004 e quello di Presidente nel 2011. Presidente dei Revisori Contabili di Unindustria Como ed invitato permanente al Consiglio di Presidenza ed al Consiglio Generale dell’Associazione. Componente del Consiglio Generale di Confindustria in rappresentanza di Unindustria Como. Componente del Consiglio di Presidenza di Federchimica e del Consiglio Direttivo di AVISA, Associazione di settore produttori di vernici, adesivi ed inchiostri, di cui è stato Presidente per tre mandati. Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dr. Ambrosoli e dell’AsLiCo (Associazione Lirica Concertistica) di Como.