AmbientiAMOci: il contest dedicato ai bambini delle scuole primarie della Lombardia

A inizio settembre, in Svezia, la quindicenne Greta Thunberg ha scioperato davanti al Parlamento di Stoccolma per chiedere ai capi di Stato maggior attenzione ai cambiamenti climatici: la consapevolezza che sia necessario difendere la natura sta diventando molto forte soprattutto fra i più giovani. Per questo, le migliori mani a cui affidare il destino del nostro Pianeta potrebbero essere proprio quelle dei più piccoli, promuovendo una cultura della sostenibilità concreta e quotidiana Nasce da qui il contest AmbientiaAMOci, promosso dall’ Agenzia Regionale Per la protezione dell’ Ambiente della Lombardia, Regione Lombardia, Ufficio Scolastico per la Lombardia e Fondazione Pubblicità Progresso e rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie lombarde.

Il concorso, a cui è possibile iscriversi fino al 1 ottobre 2018, ruota attorno a quattro grandi tematiche: alimentazione, aria, acqua e rifiuti. Per ogni argomento i bambini, guidati dagli insegnanti, possono scegliere di realizzare diversi tipi di progetti. Dalle ricette, ai video, al riciclo creativo di oggetti comuni: parole d’ordine sono creatività, originalità e sostenibilità. A guidare piccoli (e grandi) i libretti monotematici della collana multimediale AmbientiAMOci con i colorati personaggi creati da Bozzetto. In più, materiali informativi realizzati ad hoc per gli insegnanti.

I vincitori, uno per ogni tematica, saranno annunciati a fine novembre durante le premiazioni presso l’Auditorium Testori di Regione Lombardia: in palio ci sono quattro videoproiettori.

Le modalità di iscrizione e il regolamento sono consultabili sul sito di Pubblicità Progresso. Maggiori informazioni sul progetto AmbientiAMOci su: www.progettoambientiamoci.it