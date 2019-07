Acsm-Agam Ambiente conquista nove Comuni nell'Alto Lago

Acsm Agam Ambiente rafforza in modo ulteriore la propria presenza nel Comasco. Nei giorni scorsi ha infatti incorporato la “Selva” di Menaggio.

L’azienda del gruppo Acsm Agam ha dunque acquisito – a decorrere da luglio e mantenendone la scadenza naturale - la titolarità di tutti i contratti di raccolta rifiuti già sottoscritti dall’impresa incorporata, ossia quelli siglati con i comuni di Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Valsolda.

Radicata da tempo nel campo dell’igiene urbana in provincia di Varese, Acsm Agam Ambiente (che fa parte del Gruppo a maggioranza pubblica che ha aggregato le utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese, con A2A socio di riferimento e partner industriale) dopo essersi aggiudicata la gara d’appalto per la raccolta rifiuti di Menaggio e quella per la gestione del centro di raccolta di San Siro a beneficio anche dei cittadini di Cremia, rafforza dunque la propria presenza in terra lariana, dove è già peraltro un punto di riferimento da oltre 50 anni con il servizio di smaltimento assicurato dal termovalorizzatore de La Guzza (cui si rivolgono il capoluogo e moltissimi altri centri) e negli altri settori legati all’energia gestiti dalla storica Acsm, nata a Como nel 1963.

“Si tratta di un altro funzionale ampliamento della nostra presenza nei centri lariani – ha sottolineato l’amministratore delegato di Acsm Agam Ambiente, Pierpaolo Torelli - dove siamo determinati a crescere ancora, sulla scorta di una comprovata capacità di prestazione, che manteniamo in linea con le aspettative delle comunità locali sotto il profilo della qualità e dell’innovazione del servizio”.