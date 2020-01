Villa Porro Lambertenghi, il degrado continua ma i social non dimenticano: "È una vergogna!"

Doveva essere ceduta ad una società di privati maltesi e diventare un centro di riposo per anziani. Queste le intenzioni della Provincia nel 2016. Ed ancora prima, nel 2011 tramite un servizio di Striscia la Notizia, tutta Italia aveva potuto constatare lo stato di abbandono e degrado in cui versava la storica Villa Porro Lambertenghi, Cascina Rizzardi (Como). La storia di questa dimora storica è oramai tristemente nota. Durante la prima Guerra Mondiale morì l'ultimo discendente della famiglia che donò la Villa alla Provincia.

La storia della villa settecentesca

Fino agli anni 70 l'elegante dimora venne usata come casa di cura per persone disabili. Ma poi il gioiello neoclassico di Cassina Rizzardi chiuse i battenti poichè ci fu un drammatico incidente. Venne scavato un pozzo artesiano e una ragazza cadde dentro e morì. Il pozzo era privo delle dovute protezioni e da allora la villa venne chiusa, anche se sono in molti a sostenere che proprio a causa dello stato d'abbandono in cui versa oramai da decenni sia comunque luogo di ritrovo per alcuni 'disperati'. Depredata, abbandonata. Il destino di Villa Porro Lambertenghi sembrerebbe segnato.

La gente non dimentica, grazie ai social si torna a parlare della dimora di Cascina Rizzardi

Invece grazie ai social e alle segnalzioni sul gruppo Sei di Como Se..., il problema è stato risollevato pochi giorni fa, grazie anche ad un video del sig. Mirko Amerelli che ha ben documentato lo stato della dimora del 1700. Moltissimi i commenti e le reazioni, alcuni sottolineano come le difficoltà di vendita da parte della Provincia dipendano dal prezzo e dai vincoli. Altri si limitano a esprimere sentimenti di vergogna e dispiacere, per un bene storico di tutti lasciato letteralmente allo sbando. «Sì, io ci sono stato più volte ahahahah è anche vicino a casa mia, ma è così brutta che mi vergognavo a pubblicare le foto..». Questo l'amaro commento di un utente sotto la foto che mostra Villa Porro Lambertenghi adesso.

Qui il video del signor Amerelli spiega più di ogni parola le condizioni del luogo storico: scritte sui muri, stanze depredate e pregiati ornamenti oramai ridotti ad un cumulo di sassi.