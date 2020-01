Non solo i Ferragnez, anche Cernobbio segue la tendenza #dollypartonchallenge di Instagram

È la 'follia' social del momento e si chiama #dollypartonchallenge. La moda, lanciata dalla famosa cantante country, consiste nel creare un collage con quattro foto, dedicate, ipoteticamente a quattro social con caratteristiche e utilizzi completamente diversi. Per Linkedin uno scatto molto serio e professionale, per Facebook qualcosa che riporti l'idea di amicizia, per Instagram un'immagine ben curata ed artistica e per Tinder, il social che promuove incontri sentimentali, pose pù audaci e sexy.

Abbiamo visto, in questi giorni, le nostre bacheche piene di questi collage. Dai volti più famosi, come Chiara Ferragni, ai comuni utenti. Di certo originale però è stata l'idea di partecipare con le foto di Cernobbio. La città quindi, vista attraverso momenti e luoghi diversi, ha seguito la #dollypartonchallenge. E voi, che foto avreste messo per le vostre città?