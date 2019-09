Gastrolario 2019. Dal 4 ottobre al 24 novembre è festa per polenta uncia, carni in umido e pesce di lago

È stato tale il successo della passata edizione, che quest’anno Gastrolario, la rassegna gastronomica imperdibile per chi vuole gustare il meglio del cibo tradizionale della nostra città, torna in pompa magna, prolungando la sua vita di quasi un mese. Se nel 2018 il festival è infatti terminato alla fine di ottobre, ora si protrae al 24 novembre. 50 ristoranti in tutta la provincia cucineranno polenta uncia, carni in umido, pesce di lago e tanti altri piatti e prodotti tipici. Insomma, oltre al loro quotidiano menu, i locali presenteranno per quasi due mesi proposte gastronomiche pensate apposta per la rassegna.

Un’occasione per mettere sotto i riflettori non soltanto i nostri piatti ma anche i nostri chef. Il loro rapporto con tradizione e innovazione, creatività e rispetto degli usi culinari delle nostre nonne.

Durante la rassegna, sarà possibile votare sul sito della manifestazione la miglior polenta uncia della provincia di Como. Tra coloro che avranno partecipato verranno estratti alcuni nomi a cui sarà regalato un biglietto per partecipare alla Notte degli Oscar gastronomici comaschi, una lunga serata durante la quale ogni chef “racconterà” le proprie scelte, il proprio rapporto con la tradizione, l’amore per la propria professione e per il territorio.

Sarà un’edizione molto partecipata, infatti sarà anche possibile pubblicare le proprie foto sulla pagina Instagram della manifestazione. Basterà inserirle con hashtag #gastrolario.