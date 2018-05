Como, ecco "YouPol": l'App per segnalare alla polizia episodi di bullismo e spaccio di droga

E' attiva anche a Como da martedì 15 maggio 2018 YouPol, la nuova App della Polizia di Stato studiata per segnalare episodi di bullismo e spaccio di droga, anche in forma anonima. Una novità già sperimentata in una scuola di Roma indirizzata principalmente ai più giovani.

Dal 15 maggio il suo uso è esteso a 103 questure d'Italia ed è stata presentata anche a Como dal Questore Giuseppe De Angelis negli uffici della Questura di viale Roosevelt.

L'App è scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store. Una volta installata, viene chiesto all'utente se vuole registrarsi o se preferisce accedere senza fornire i propri dati.

La geolocalizzazione è automatica, in modo che la segnalazione venga inviata alla Questura competente per territorio e si disconnette al termine dell'invio del messaggio: l'utente che effettua la segnalazione non viene, dunque, seguito nei suoi spostamenti perchè l'intento, come spiegato durante la conferenza stampa di presentazione, non è di seguire le persone.

Una volta entrati, si può scegliere il tema della segnalazione, se bullismo o spaccio: è possibile inserire un messaggio di testo, una fotografia o un filmato e poi inviare in forma anonima o in chiaro.

L’utente ha anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza, utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso, alla sala operativa della provincia nella quale si trova.



La finalità

"Questa App - ha spiegato il Questore di Como- va nella direzione di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini e di coinvolgerli nel miglioramento della sicurezza in città. E' un sistema pensato soprattutto per i più giovani, per coinvolgerli e responsabilizzarli nel miglioramento della vivibilità del loro territorio in particolare riguardo ai fenomeni del bullismo e dello spaccio. Ma - ha proseguito- l'app consente di segnalare anche altro anche se non esiste una voce specifica, come un tentativo di furto in abitazione o una rissa o ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani. Se arrivano alla centrale operativa segnalazioni di questo genere noi non possiamo certo ignorarle e denunciare questi episodi con immediatezza e una foto può diventare fondamentale".

I numeri

Dall’avvio del progetto ad oggi i download effettuati sono stati più di 118mila, le segnalazioni per casi di bullismo 1.152 e quelle per uso di sostanze stupefacenti 2.132.

"Pensiamo che anche a Como possa dare i suoi frutti - ha detto De Angelis -perchè è una città attenta su questo punto, dove gli abitanti non si fanno scrupoli a chiamare le forze dell'ordine. La gente sente il dovere di chiamare".