Wall Street Como, buona notizia per gli studenti: la scuola riapre il 17 maggio

Una buona notizia per gli studenti comaschi della scuola di inglese Wall Street Como, rimasti all'improvviso senza lezioni benché avessero pagato fior fior di euro per il corso di lingua. Questa la mail inviata agli studenti dalla Wall Street English Italy:

Come annunciato nella comunicazione che ti abbiamo inviato lo scorso 8 maggio, abbiamo risolto definitivamente ogni rapporto con la società Wall Street Como Srl. Al fine di riattivare immediatamente il servizio didattico interrotto, siamo lieti di comunicarti che a partire da giovedì 17 maggio 2018 WSE Italy Srl, Master per l’Italia del gruppo Wall Street English, riprenderà l’erogazione dei corsi d’inglese presso i locali della scuola in via Garibaldi 61, Como. Per permetterci di accoglierti al meglio e di organizzare la prosecuzione del tuo corso ti chiediamo di concordare un appuntamento. Ti invitiamo a contattarci al numero verde 800.81.80.80 dalle 10.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, oppure a scriverci al seguente indirizzo email: studenti@wallstreet.it.

Stando alla dichiarazioni rilasciate da Sergio Molinaro, direttore franchising del noto marchio di corsi di inglese, gli studenti comaschi, rimasti beffati dall'improvvisa chiusura della scuola di Como (gestita dalla Wall Street Como Srl) potranno frequentare i corsi senza dover affrontare nyuovamente il costo delle rette.

Nessuna buona notizia, ancora, per gli insegnanti che hanno lavorato per la Wall Street Como Srl e che negli ultimi mesi non hanno mai percepito gli stipendi. Abbiamo contattato uno dei soci della Wall Street Como Srl, ma ci ha risposto che prima di rilasciare dichiarazioni avrebbe voluto leggere l'articolo da noi precedentemente pubblicato. Attendiamo fiduciosi una spiegazione e una rassicurazione, se possibile (e se dovuta) verso gli insegnanti che attendono di essere pagati.