Scomparsa dalla Valchiavenna, si cerca Vittoria Dell'Acqua

E' allarme in queste ore in Valchiavenna dove si cerca Vittoria Dell'Acqua, una ragazza di soli 17 anni scomparsa da Samolaco (Sondrio) venerdì 28 dicembre 2018.

Sui social network diffuso questo post per avere notizie della ragazzina.

"Stiamo cercando disperatamente Vittoria Dell’Acqua 17 anni , scomparsa da Samolaco venerdì 28 di dicembre. Vista intorno a mezzogiorno alla stazione di Colico. Alta circa 1,70 m, capelli color rossi come foto. Corporatura robusta. Chiunque la veda avvisare immediatamente questo numero +39 338 107 1788 oppure le forze dell’ordine".