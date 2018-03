Era in Portogallo, ma non è più tornato a casa: scomparso Virgilio Gallina di Como

Non si hanno più notizie di Virgilio Gallina, 51enne residente a Como, scomparso da giovedì 1° marzo 2018. La notizia è riportata dal portale ticinese tio.ch.

L'uomo, che vive a Como con i tre figli, era atteso per sabato 3 marzo in Ticino, a Minusio, dalla sua compagna di ritorno da un viaggio in Portogallo dove si era recato per accompagnare un conoscente che doveva sottoporsi a una visita medica. Questa persona, scrive tio.ch, è rientrata in Svizzera per un'urgenza mercoledì 28 febbraio.

L'uomo sarebbe dovuto partire da Lisbona giovedì 1° marzo a mezzogiorno, ma proprio da quel giorno i suoi familiari ne hanno perso le tracce. L'ultimo accesso a whatsapp risale alle 18 di quella giornata, poi più nulla e il telefono risulta spento.

Gallina viaggiava a bordo di un'auto, un'Audi Q5 bianca, a bordo della quale avrebbe dovuto fare ritorno a casa: aveva comunicato che da Lisbona avrebbe raggiunto Barcellona per poi entrare in Italia da Ventimiglia e quindi tornare a casa. Le ricerche si stanno muovendo in Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Svizzera. E' stata fatta denuncia di scomparsa ai carabinieri di Cantù. Si indaga sulla doppia pista, quella della scomparsa e quella dell'allontamento volontario.

Grande la preoccupazione dei familiari che hanno lanciato l'allarme per la sua scomparsa in queste ore anche sui social nella speranza di avere notizie dell'uomo.