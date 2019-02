Como, ragazza violentata e rapinata nel centro massaggi cinese

Una ragazza cinese che lavora al centro massaggi di via Napoleona è stata violentata e rapinata nella serata del 23 febbraio 2019. La giovane si trovava all'interno del centro quando un uomo - I. B. le sue iniziali - già noto alle forze dell'ordine per comportamenti violenti, è entrato nel negozio intorno alle 20.30.

L'aggressione

L'uomo ha subito estratto un coltello dalla tasca e ha minacciato la donna per farsi consegnare l'incasso (solo 20 euro). Poi l'ha afferrata per i capelli e l'ha portata in una stanza dove l'ha costretta a subire un rapporto sessuale. Grazie a una distrazione dell'aggressore la giovane cinese è riuscita a divincolarsi e a scappare in un'abitazione vicina dove ha chiamato il 112.

L'arresto

Una volante della polizia è giunta sul posto immediatamente ed è riuscita a rintracciare l'aggressore vicino a via Napoleona. L'uomo era ancora mezzo svestito e in mano aveva un paio di forbici con le quali si era ferito da solo. I poliziotti della Questura di Como lo hanno arrestato. Il pm ha disposto la convalida del fermo e l'uomo è stato portato al carcere Bassone di Como dove resterà a disposizione dell'autoriutà giudiziaria.