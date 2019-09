Violenta rissa nella notte a Cantù. Il caos scoppia per futili motivi

Futili motivi hanno portato alla violenta lite di questa notte in piazza Garibaldi a Cantù. Ancora non si conosce la dinamica che ha portato due diversi gruppi di ragazzi a fronteggiarsi, ma i carabinieri sono certi che la lite non abbia motivazioni forti. Ha far scattare l’allarme alcuni cittadini che hanno allertato i soccorsi introno alle due meno dieci del mattino. Arrivata in codice rosso, l’ambulanza se ne è per fortuna andata in codice verde, trasportando un solo ferito lieve all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. I carabinieri della compagnia di Cantù sono al lavoro per comprendere a pieno la dinamica della rissa.