Maltempo, alberi caduti, interventi dei i vigili del fuoco: problemi anche sulla A9 in direzione Milano

Probabilmente a causa del maltempo, di questi acquazzoni molto violenti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, i vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Como oggi, 7 giugno, sono dovuti intervenire urgentemente. La prima volta in autostrada, la A9, in direzione Milano, subito dopo la galleria Quarcino. I vigili del fuoco hanno dovuto eliminare tutti gli intralci che, di fatto, ostruivano la corsia, impedendo il passaggio scorrevole delle auto. Intervento simile è stato effettuato, sempre oggi, 7 giugno, dai vigili del fuoco della compagnia di Cantù in via Selvaregina, nell'omonimo comune. Questi due casi sono stati risolti e la normalità ripristinata, sperando che il maltempo previsto per i prossimi giorni non causi altri disagi simili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery