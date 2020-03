Como, assembramento in piazza Martinelli: intervengono i vigili e i soldati

Gli agenti di polizia locale e i soldati dell'esercito italiano sono intervenuti poco prima di mezzogiorno del 14 marzo 2020 in piazza Martinelli, nel cuore del centro storico di Como, per fare rispettare le norme restrittive anticontagio.. Allertati da una segnalazione i vigili e i militari hanno constatato la presenza di un gruppo di circa sei o sette persone riunite in gruppo sulle panchine, inenti a scambiarsi cibo e bevande. Si tratta di un gruppo di migranti che, come spesso accadeva nelle settimane e nei mesi scorsi, staziona in piazza Martinelli nell'attesa che apra la mensa del povero di via Lambertenghi. Il gruppo ha accolto senza troppa esitazione l'invito dei vigili e si è presto dileguato disperdendosi. Militari e agenti di polizia locale sono intervenuti, ovviamente, muniti di mascherine anti-virus.

