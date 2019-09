Intervento dei vigili del fuoco all'Ospedale di Cantù

È stato necessario l'utilizzo dell'autoscala e del cestello per raggiungere in sicurezza il terzo piano dell'Ospedale di Cantù. Lì, proprio vicino a una finestra si trovava un nido di calabroni. I pericolosi insetti erano riusciti a costruirsi una tana in uno stretto "canale", rendendo particolarmente difficili le manovre. Questa può essere l'occasione per ricordarci che non bisogna mai tentare di rimuovere nidi di vespe o calabroni in autonomia: se non si vuole mettere a rischio la salute propria e di chi ci sta intorno, è sempre necessario chiamare i soccorsi che sono assolutamente disponibili in casi del genere.