Como, un altro blitz dei vigili contro i venditori abusivi: sequestrati 150 cappelli

Blitz dei vigili di Como ai giardini a lago e sul lungolago nella mattinata del 23 agosto 2018. Gli agenti hanno svolto controlli mirati fino a viale Geno arrivando a sequestrare circa 150 cappelli e di alcune decine di ventagli e ombrelli.

"L'iniziativa - fanno sapere da Palazzo Cernezzi - rientra nell'ambito di quelle pianificate dal Comando finalizzate a contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, che soprattutto in questo periodo interessa le aree più frequentate dai turisti".

Durante il blitz si è reso necessario procedere al fermo per identificazione di un venditore abusivo sorpreso privo di regolare permesso di soggiorno o altro documento di identificazione. E' stato portato presso la polizia scientifica della Questura di Como e sanzionato per commercio abusivo.

"Grazie alla ormai consolidata e costante collaborazione con la Questura di Como - hanno aggiunto da palazzo Cernezzi - è stato possibile procedere all'accompagnamento presso gli uffici della polizia scientifica per la procedura necessaria ai fini della identificazione certa e per la verifica di eventuali pendenze a carico della persona fermata".

I controlli continueranno anche i prossimi giorni. "Ringraziamo gli agenti della Polizia locale per il grande lavoro svolto nell'interesse di tutta la città", ha commentato l'assessore Elena Negretti.