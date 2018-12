Droga nei boschi di Gironico, smantellati i bivacchi dello spaccio: il video

Consegnavano la droga ai clienti direttamente in auto, senza neanche farli scendere dalla vettura: uno scambio velocissimo attraverso il finestrino, documentato a Gironico, dove i carabinieri di Faloppio hanno arrestato due spacciatori marocchini, entrambi 18enni irregolari e senza fissa dimora.

Come si vede nel video girato dai militari, uno dei due spacciatori preparava la dose nel bosco e la consegnava al "collega" che poi la recapitava in strada al cliente (con cui si erano accordati per telefono) che rimaneva comodamente seduto in auto. Proprio come al take away dei fast food.