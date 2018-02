Scontri nel derby Como-Varese: il video della Polizia

E' stato diffuso venerdì 2 febbraio 2018 il video girato dalla Polizia di Stato relativo agli scontri tra tifoserie in occasione del derby Como-Varese. Tafferugli avvenuti fuori dallo stadio Sinigaglia il 14 gennaio 2018.

Nelle immagini si vedono i poliziotti in assetto anti sommossa lanciare i lacrimogeni per tenere a bada le due tifoserie e si percepisce la tensione vissuta in quei momenti che hanno messo a ferro e fuoco viale Rosselli e la zona intorno allo stadio.

Per quegli scontri la divisione anticrimine della questura di Como ha emesso 25 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi ultras del Como.