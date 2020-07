Saronno: 9 arresti per spaccio. Le immagini dall'operazione dall'elicottero dei carabinieri

I carabinieri di Saronno nella mattina del 10 luglio 2020 hanno eseguito una maxi operazione che ha portato a vove arresti. Nel corso dell'operazione sono stati perquisiti anche alcuni immobili a Turate e Vertemate con Minoprio. Le 9 persone arrestate sono coinvolte a vario titolo nello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish. Nella banda figurano anche giovanissimi e un rapper locale, molto attivo e conosciuto sui social. I nove sono stati fermati praticamente nello stesso momento, in modo da non dare la possibilità di nascondere prove o peggio ancora di sottrarsi all’arresto.

Per fare questo, i carabinieri di Saronno hanno messo in campo diverse auto di servizio, decine di uomini, le unità cinofile e addirittura un elicottero. Il risultato è stato il sequestro di ingenti quantitativi di droga. La banda è sospettata di aver gestito un intenso traffico che si sviluppava in un'ampia fascia del nord-ovest lombardo.