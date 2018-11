Como, gatto cade nel lago: il video del salvataggio davanti a una folla in apprensione

Momenti di apprensione per un gatto finito nel lago di Como. E' accaduto nel pomeriggio del 14 novembre 2018 lungo la passeggiata di Villa Olmo. Il micio non si sa come si è ritrovato aggrappato, è proprio il caso di dirlo, con le unghie e con i denti al muro sul lato del lago, senza più possibilità di risalire. I passanti che si sono accorti dell'animale in difficoltà hanno allertato il vigili del fuoco che sono intervenuti con provvidenziale tempismo. Durante le operazioni di salvataggio il gatto è scivolato in acqua ma è riuscito ad uscire da solo in attesa che i pompieri lo recuperassero e lo portassero definitivamente in salvo.