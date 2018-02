Il video dell'auto che sale le scale dell'ospedale di Lecco

E' diventato virale sui social network il video dell'automobilista che ha salito le scale dell'ospedale Manzoni di Lecco a bordo della propria vettura.

L'episodio risale ai giorni scorsi: il video, postato venerdì 9 febbraio 2018 e girato da una finestra di un edificio di fronte all'ospedale, ritrae l'auto ai piedi della scalinata. L'automobilista sembra incerto sul da farsi, poi fa manovra e inizia a risalire la scalinata in macchina.

Adesso il video è al vaglio della polizia locale di Lecco per risalire all'identità dello spericolato automobilista: per lui il rischio è di beccare una multa salata e il ritiro della patente per guida pericolosa.

Una storia che ricorda la disavventura capitata nel novembre 2017 a Carate Urio, dove un turista ingannato dal navigatore era rimasto incastrato con l'auto in un viottolo pedonale fatto a scale. Anche in quel caso il video aveva fatto il giro del web.