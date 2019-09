Como, picchia la moglie in centro: il video dell'arresto

Attimi di violenza sabato pomeriggio a Como, all'angolo tra via Milano e via XX Settembre. Un uomo, di nazionalità straniera, ha aggredito la propria compagna davanti a un negozio mentre la donna era con il figlio nel passeggino. L'uomo si è scagliato con violenza e solo l'intervento di alcuni passanti ha consentito di evitare ferite e lesioni ben peggiori.

L'isa dell'uomo era tale che i passanti hanno faticato molto a fermarlo. Solo uno è riuscito a tenergli testa nell'attesa che sopraggiungessero le forze dell'ordine allertate da alcuni testimoni.

L'uomo è stato bloccato a fatica dagli agenti della polizia della Questura di Como che con grande professionalità sono riusciti a immobilizzarlo e a renderlo innocuo, così come si vede dal video girato da un testimone che si trovava in un vicino negozio.

Non si conoscono i motivi che hanno scatenato la furia dell'uomo. Quasi sicuramente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre non è chiaro se la donna abbia deciso o meno di sporgere denuncia.