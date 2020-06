Via Cesare Cantù, rissa in strada, volano bottiglie: interviene la polizia locale

Ci segnalano che oggi, 18 giugno 2020, pochi minuti fa (le 17.50 circa), in via Cesare Cantù a Como, ci sarebbe stata una rissa presumibilmente tra due senzatetto che sono soliti girare nella zona. Secondo la testimonianza ricevuta i due avrebbero cominciato a litigare e a lanciare bottiglie e avrebbero rotto anche un vaso. Intervenuta immediatamente a sedare gli animi la polizia locale e secondo quanto riferitoci starebbe giungendo in loco un'ambulanza poichè uno dei due litiganti si sarebbe ferito. Attendiamo aggiornamenti.

