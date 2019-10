Vandali in centro, assalto al negozio di pellicce: vernice rossa sulle vetrine

Vernice rossa sulle vetrine di un negozio di pellicce del centro storico di Como. Così i titolari si sono ritrovati imbrattato il negozio "Renèe" nella mattinata di mercoledì 16 ottobre 2019. L'esercizio commerciale si trova sotto i portici della centralissima piazza San Fedele.

Forse un gesto di protesta contro la vendita di tali prodotti che nessuno però, almeno fino ad ora, ha rivendicato. In ogni caso un atto vandalico perpetrato da ignoti, per il quale è stata consumata un'ingente quantità di vernice che ha macchiato anche parte della pavimentazione pedonale. Sono ora in corso indagini da parte della Questura per tentare di identificare i responsabili, svolte anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere della zona.