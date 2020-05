Como, raffiche di vento fino a 64 km/h: piante pericolanti in viale Varese

Dalle prime ore del 24 maggio 2020 un forte vento ha iniziato a soffiare su Como. La velocità raggiunta, stando alle rilevazioni della centralina meteo installata presso l'Aero Club Como, è stata di poco superiore ai 64 chilometri orari (raffica registrata alle 8 del mattino). I vigili del fuoco di Como sono stati impegnati in alcuni interventi di messa in sicurezza di cornicioni di tetti e, soprattutto, di piante pericolanti. L'ultimo intervento effettuato è quello ai giardini di viale Varese dove i pompieri hanno dovuto tagliare rami e tronchi che potevano rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano l'aerea cani con i loro amici a quattro zampe.

