Veniano, minaccia di morte la madre per 23 euro: arrestato per estorsione

I carabinieri della stazione di Appiano Gentile sono intervenuti ieri, 19 febbraio 2020, a seguito di una chiamata e hanno tratto in arresto, in fragranza di reato, in località Veniano, il 41enne M.R. L'uomo è stato accusato di estorsione e bloccato all'interno della stessa casa dove vive con la madre.

Secondo quanto ricostruito M.R. tramite violente minacce di morte, si era fatto consegnare dalla madre 23 euro.

Le indagini eseguite nell'immediatezza dai militari hanno messo in evidenza anche denunce precedenti della donna e molte testimonianze circa la condotta di M.R. hanno consentito di trarlo immediatamente in arresto per estorsione.

M.R. è stato condotto al Bassone, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Fondamentale in questo caso è stata la tempestività sia della richiesta di aiuto che dell'intervento dei carabinieri di Appiano Gentile che hanno fermato l'uomo ancora prima che potesse uscire di casa o che potesse realmente fare del male alla madre.