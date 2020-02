Veniano, baby gang aggredisce alle spalle ragazzino e cerca di rapinarlo: denunciati 4 minorenni

Hanno aggredito e tentato did rapinare un ragazzino di 13 anni e per questo sono stati denunciati dai carabinieri di Appaino Gentile. Si tratta di 4 ragazzi minorenni accusati di tentata rapina e percosse ai danni di un adolescente. I fatti risalgono all'8 febbraio 2020: il 13enne camminava in via Girola a Veniano quando è stato avvicinato dalla baby gang composta da due ragazzi di 15 anni, uno di 16 e uno di 17 anni. La banda ha cercato di estorcere denaro al ragazzino che, però, non aveva nulla con sé. Vista la sua giovane età i quattro baby malviventi hanno deciso di lasciarlo andare ma mentre il ragazzo si incamminava verso casa impaurito uno dei giovani delinquenti lo ha aggredito alle spalle scaraventandolo a terra. Il ragazzino non ha riportato ferite ma una volta a casa ha raccontato tutto ai suoi genitori ed è scattata la denuncia ai carabinieri di Appiano Gentile. Le indagini si sono concluse nella mattina del 27 febbraio 2020. I quattro ragazzi, che sono stati denunciati a piede libero per i reati di tentata rapina e violenza privata, sono due italiani del 2004 residenti a Montano Lucino e Lurate Caccivio, un brasiliano del 2002 e un libanese del 2003 di Appianio Gentile.