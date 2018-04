Venditori e parcheggiatori abusivi: un altro blitz dei vigili di Como

Nella giornata del 25 aprile 2018 dalle 14,30 alle 18,30 la polizia locale di Como ha effettuato una serie di controlli per contrastare il commercio abusivo e i parcheggiatori abusivi in particolare sul lungolago Trento e Trieste, in viale Geno, piazza Duomo, viale Varese. Sono intervenuti 6 agenti dell’unità Interventi territorio, uno dell’unità Commercio, coordinati da un ufficiale. Sono state comminate 56 sanzioni per irregolarità della sosta, prevalentemente in zona lago, e sono state identificate due persone di origine straniera nell’ambito dei controlli sui parcheggiatori abusivi. Sono stati effettuati 9 sequestri amministrativi per un totale di 198 pezzi (cappelli, aste selfie, accessori per telefonini) con una sanzione di 3mila euro per commercio abusivo.