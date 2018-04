Ambulanti abusivi a Como, nuovo blitz dei vigili: sequestrati cappelli e bigiotteria

Non si fermano i controlli della polizia locale di Como per contrastare il fenomeno del commercio abusivo. Nella giornata di domenica 29 aprile 2018 nuovo blitz dei vigili dopo quelli degli scorsi 24 e 25 aprile quando furono sequestrati numerosi oggetti come cappelli e aste per i selfie soprattutto sul lungolago.

Proprio sul lungolago e nella zona del Duomo, ovvero quelle più frequentate da turisti e comaschi a passeggio, si sono concentrati i controlli di domenica 29, concentrati nella fascia oraria tra le 14.30 e le 16.30.

Due le pattuglie del personale dell'unità di pronto intevento della polizia locale, coordinate da un ufficiale, impiegate per questo nuovo blitz: come spiega il comune di Como, gli altri agenti erano impegnati a causa della concomitanza con la partita di calcio Como-Varesina al Sinigaglia.

