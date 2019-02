Ha danneggiato un bus di Como: condannato giovane vandalo ticinese

Un ragazzo di 25 anni svizzero, residente a Cresciano, in Ticino, è stato condannato a 6 mesi (con pena sospesa con la condizionale) per danneggiamento. Il tribunale di Como lo ha condannato per i fatti risalenti al settembre 2015, quando si è scagliato con violenza contro un autobus di Asf Autolinee colpendolo con calci e provocando danni. L'episodio era avvenuto in via Milano a Como. Il giovane ticinese ha iniziato a colpire violentemente il mezzo mentre stava partendo poiché la ragazza che era con lui non era riuscita a salire a bordo. Il ragazzo avrebbe anche cercato di scappare ma è stato poi fermato dalla polizia della Questura di Como.

