A Sagnino il vandalo che non teme la quarantena: auto sfrisate nella notte

Nel quartiere di Sagnino, a Como, si aggira un vandalo che non teme i controlli anti-covid delle forze dell'ordine. In una settimana ha colpito già due volte, e sempre nella stessa via. Sono circa una decina le auto parcheggiate in via Gioacchino Rossini che sono state sfrisate con un oggetto appuntito. La prima voltauna settimana fa ne sono state danneggiate un paio. Poi, nella notte tra l'1 e il 2 maggio la furia del vandalo (o dei vandali) si è accanita su altre otto macchine. "Gli addetti ai call center assicurativi - ha commentato un residente della zona - affermano che in questo periodo di lockdown episodi del genere sono al minimo storico e la nostra è stata una triste eccezione".

