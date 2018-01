Ancora vandali contro i vigili di Grandate: auto sporcata e danneggiata

Nuovo raid vandalico contro l'auto della polizia locale di Grandate. Si tratta del quarto episodio in poco più di un anno.

Il caso è stato denunciato sabato 13 gennaio 2018 dal consigliere comunale di "Grandate il mio paese" Dario Lucca sulla pagina facebook "La coccinella parlante", ma il vandalismo risale ai giorni scorsi.

"Nei giorni scorsi nel solito garage pubblico di via Parini - scrive Lucca- è stata presa di mira per la quarta volta la vettura di servizio della Polizia Locale che è stata completamente ricoperta di un liquido giallastro. Questa volta non ammaccature e rigature e nemmeno disegni sconci, ma il tappo della benzina è stato divelto e gettato e rotto in mille pezzi. Ho appreso che l'autovettura è stata fatta ripulire immediatamente al lavaggio e, di fatto, è stata cancellata ogni presunta prova per risalire ai violenti ignoti danneggiatori".

Lo sfogo di Lucca

"Come sempre- prosegue Lucca-bocche cucite in Municipio quasi che far sapere quel che succedere è scandalo. L'autovettura della Polizia Locale non è proprietà privata degli Amministratori, del Segretario comunale o dei dirigenti comunali. La macchina dei vigili è di tutti perché pagata dalla collettività e quindi il mio sfogo - per conto del 27% dei cittadini di Grandate che hanno pagato e che rappresento - è più che legittimo. Sono e siamo indignati perché assistiamo inermi allo sfascio di ogni cosa. Ci sono telecamere profumatamente pagate dal popolo che, con ogni probabilità, non hanno ripreso nulla ancora questa volta".

I precedenti



Gli ultimi episodi in ordine cronologico risalgono al novembre 2017: in quell'occasione a essere prese di mira furono l'auto di servizio e quella privata della vigilessa di Grandate, entrambre parcheggiate nel posteggio comunale di via Parini. Nel primo caso l'auto della polizia locale era stata ricoperta di immondizia, nel secondo per due giorni consecutivi era stata danneggiata la carrozzeria della vettura dell'agente.

Ancora prima nel luglio 2016 l'auto di servizio dei vigili era stata imbrattata con disegni osceni.