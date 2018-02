"Cadorna assassino". Imbrattata dai vandali la targa in centro Como

Atto vandalico in centro Como. L'obiettivo dei soliti ignoti è stata, questa volta la targa di intitolazione della strada " via Luigi Cadorna".

Con un pennarello i vandali hanno vergato scritte contro il generale Cadorna, figura effettivamente controversa della prima guerra mondiale. Per la precisione gli autori del vandalismo hanno definito Cadorna "assassino di fanti d'Italia". Per poi descriverlo come "macellaio incapace".