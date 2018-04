Vandali a Como: vetro d'auto rotto con un martelletto di emergenza

Brutta sopresa per un cittadino che ha lasciato posteggiata nella notte la sua auto in viale Innocenza XI, tra la stazione San Giovanni e la sede della polizia locale. Verosimilmente intorno alle ore 1 qualche ignoto vandalo ha distrutto il vetro del lunotto posteriore utilizzando un martelletto d'emergenza infrangi-vetri. "Non ci sentiamo più al sicuro in questa città" ha commentato il proprietario della vettura che in passato ha già subito vandalismi. In effetti non è la prima volta che si verificano episodi del genere nei pressi della stazione San Giovanni.