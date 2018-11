Raid dei vandali a Porlezza: denunciati due ragazzi

Nuovo atto vandalico compiuto presumibilmente per noia da alcuni giovanissimi. E' successo a Porlezza. Dopo il caso dei 5 giovani che in Val d'Intelvi hanno distrutto 50 macchine, nuovo episodio che ha impegnato i carabinieri della Compagnia di Menaggio.



Questa volta nei guai sono finiti due giovanissimi residenti nella zona sospettati di aver danneggiato un dissuasore stradale a forma di colonnina luminosa in piazza Giovanni Paolo II, nel centro di Porlezza. Ai due i militari sono arrivati dopo un'articolata e tempestiva attività di indagine che avrebbe portato alla raccolta di gravi indizi a carico dei due.

L'episodio è avvenuo in una notte di metà settembre, probabilmente per noia.

I due ragazzi sono stati deferiti in stato di liberà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di COmo.