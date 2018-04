Vandali a Como: panchine rotte e imbrattate sul lungolago in viale Geno

Panchine con lo schienale rotto, altre imbrattate dai writers: brutto spettacolo sul lungolago di Como in viale Geno.

Le sedute prese di mira sono quelle in granito cui il comune aveva fatto aggiungere lo schienale in legno nella primavera 2017 dopo le lamentele dei cittadini che le trovavano scomode. E non è la prima volta che quelle panchine sono prese di mira dai vandali: poco dopo l'installazione, alcuni schienali erano stati completamente divelti.



Come si vede nelle foto, a una panchina sono stati "strappati" alcuni listoni di legno dallo schienale, lasciando pericolosamente scoperti i sostegni di ferro laterali. Un'altra ha lo schienale tutto imbrattato da scritte realizzate con vernice rossa. Insomma, non c'è pace per le tanto discusse sedute del lungolago.