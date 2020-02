Valmorea, scomparso da 12 giorni Mario Ianchello: appello a Chi l'ha Visto?

Mario Ianchello, 72 anni, pensionato, vive a Valmorea (Como) con la moglie, i figli e la sorella.

Il 4 febbraio 2020 è uscito di casa (via Giuseppe Verdi) a piedi comunicando ai suoi famigliari che si sarebbe recato all'Inps. È stato avvistato l'ultima volta l'8 febbraio, Somaino di Olgiate Comasco. Una signora del luogo, infatti ha dichiarato di aver incontrato il sig.Ianchello che chiedeva indicazioni per Valmorea. L'uomo non ha con se il cellulare ma dovrebbe essere in possesso dei documenti.

Nella giornata di ieri,15 febbario 2020, una troupe con la giornalista Filomena Rorro della nota trasmissione di Rai Tre, Chi l'Ha Visto?, si è recata in loco per raccogliere le testimonianze video e gli appelli dei famigliari.

L'uomo è altro circa 1.65, al momento della scomparsa, come riportato sulla scheda del programma, indossava giacca verde militare con cappuccio e pellicciotto nero, jeans scuri, scarpe con chiusura in velcro verdi.