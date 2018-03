"Devo uccidere tutti i marocchini" e ammazza uno spacciatore in strada: 39enne arrestato

Era uscito di casa con il coltello in tasca, deciso a fare quello che aveva già immaginato nella sua testa. Così, aveva raggiunto la vittima, aveva comprato la droga e poi l'aveva colpita. Una volta a casa, in una sorta di folle delirio di onnipotenza, aveva lasciato intendere alla sua compagna che quell'omicidio poteva essere soltanto il primo di una lunga serie. Tanto che lei, terrorizzata, ha deciso di denunciarlo.

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano e i carabinieri di Cantù e Lurago d'Erba hanno arrestato Ivan A., trentanovenne italiano residente nel Comasco, perché ritenuto il responsabile dell'omicidio di Ghazal Azeddine, lo spacciatore di ventisette anni che lo scorso 26 gennaio era stato ucciso con una coltellata all'addome all'altezza dello svincolo di Briosco, sulla strada statale Valassina.

Quella mattina - hanno accertato gli investigatori - l'assassino sarebbe partito da casa sua armato e avrebbe raggiunto la Brianza in auto. Dopo aver comprato alcuni grammi di cocaina dalla vittima, il trentenne lo avrebbe accoltellato e sarebbe poi tornato a Lurago d'Erba, sempre a bordo della sua macchina. Lì, avrebbe posato il coltello insanguinato nel lavello della cucina e avrebbe confessato tutto alla sua compagna, dicendo di voler "uccidere tutti i marocchini".

A quel punto, la stessa donna è andata dai carabinieri a raccontare tutto. I militari e i poliziotti, in poco tempo, hanno incastrato l'uomo e nella sua abitazione hanno trovato anche il coltello usato per l'omicidio. Per il trentanovenne si sono aperte le porte del carcere di Como.