Valanga in Grignetta travolge tre persone: due morti

Sono almeno tre le persone disperse in Grignetta, nel Lecchese, a causa di una valanga caduta intorno alle 15 di venerdì 16 febbraio 2018. L'allarme è stato lanciato immediatamente e subito è scattata la mobilitazione per organizzare e attivare le squadre di ricerca e soccorso. Nel corso del pomeriggio è arrivata la notizia che due dei dispersi sono morti mentre un terzo è stato recuperato e tratto in salvo.

Elicotteri sono decollati dalle basi del 118 di Como e di Sondrio per contribuire alle ricerche dall'alto sorvolando la Grigna meridionale. Anche i volontari del Soccorso alpino della XIX delegazione sono al lavoro per la ricerca di eventuali altri dispersi travolti da un distaccamento di neve sul versante che si affaccia su Primaluna. Il coordinamento dei è stato affidato al Soccorso Alpino, coadiuvato dai vigili del fuoco, al lavoro anche con i cani; allertate inoltre la Questura e la Prefettura di Lecco, così come i carabinieri e i Vigili del fuoco.