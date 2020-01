Como, guasto al teleriscaldamento: uomo ustionato dal vapore bollente che esce dalla strada

Questa volta il guasto alla rete del teleriscaldamento di ComoCalor ha causato il ferimento di una persona. Un uomo di 81 anni è rimasto ustionato in via Roncoroni a Como (zona Camerlata). Non è chiaro se l'uomo sia sia accidentalmente ferito mentre passava a piedi in quella strada o se, incuriosito dal vapore che fuoriusciva dalla strada, si sia ustionato mentre verificava di cosa si trattasse. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Como che ha trasportato l'anziano all'ospedale in codice giallo. Non si conosce la gravità delle ustioni riportate dall'uomo, ad ogni modo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco a supporto dei tecnici di ComoCalor che si sono messi al lavoro per riparare il guasto che, stabdo alle prime informazioni apprese, avrebbe provocato il ferimento del pensionato.