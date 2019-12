Dramma nel bosco a Rebbio: uomo trovato impiccato a un albero

Drammatico pomeriggio nel quartiere di Rebbio: un uomo di 42 anni è stato trovato morto in un'area boschiva adiacente a via Poldo Gasparotto, a ridosso della Spina Verde. SUl psoto sono intervenute le forze dell'ordine, unambulanza e un'automedica. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Viste le circostanze - è stato trovato impiccato a un albero - non sembrano esserci dubbi sulle cause della morte. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un estremo gesto dettato dalla disperazione. Ad ogni modo sono in corso le opportune indagini per verificare tale ipotesi e scartare quella del coinvolgimento di altre persone.