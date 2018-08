Malore a Nesso: uomo soccorso dall'elicottero del 118

Paura per un uomo che nel pomeriggio del 16 agosto 2018 è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione nei pressi dell'Orrido di Nesso. Il personale medico del 118 è intervenuto con l'elisoccorso di Como calandosi con il verricello nella piccolo centro abitato. Non si conoscono le condizioni dell'uomo né le sue generalità, ma l'intervento dell'elisoccorso non è passato inosservato ai numerosi turisti presenti in zona.