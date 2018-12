Uomo scomparso da Longone al Segrino: ricerche in zona Beldosso

Ricerche in corso a Longone al Segrino in zona Beldosso per un uomo scomparso dalla serata di mercoledì 19 dicembre 2018. Le ricerche sono scattate verso le 14.30 di giovedì 20 dicembre: secondo quanto appreso l'uomo, 34 anni di Como, M.Z. le sue iniziali, è ospite di una comunità del paese.

Al lavoro nel pomeriggio i vigili del fuoco, impegnati con tre mezzi per setacciare i tratti impervi della zona, e i carabinieri. Allertato anche il soccorso alpino, ma dell'uomo per il momento nessuna traccia. I soccorsi sono rientrati nel pomeriggio. In queste ore dovrebbe essere formalizzata la denuncia di scomparsa e nel frattempo i carabinieri hanno attivato tutti i protocolli per le ricerche. L'uomo sarebbe stato visto alle 7 del mattino di giovedì alla stazione San Giovanni di Como. La segnalazione è al vaglio dei carabinieri di Como.