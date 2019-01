Picchiato e rapinato da 3 stranieri a Casnate: un arresto, è caccia agli altri due

Un uomo di 41 anni è stato picchiato selvaggiamente e rapinato da tre stranieri mentre tornava a piedi nella sua casa di Casnate con Bernate nella serata del 7 gennaio 2018. Improvvisamente è stato avvicinato da tre giovani - verosimilmente di origine magrebina - che lo hanno aggredito con calci e pugni per poi sfilargli il portafogli nel quale c'erano 800 euro.

I tre rapinatori sono poi fuggiti a piedi verso il centro del paese ma la vittima è riuscita a chiamare prontamente il 112 con il suo telefono cellulare. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia dei carabinieri di Fino Mornasco che hanno pattugliato la zona circostante individuando, dopo pochi minuti, un giovane extracomunitario che corrispondeva alla descrizione fatta dall'uomo rapinato.

A prova che si trattasse di uno degli aggressori ci sono le immagini di una telecamera di sorveglianza del quartiere in cui è avvenuta la rapina. Il video ha ripreso parzialmente l'aggressione. Per il giovane è stato impossibile negare di essere uno dei tre rapinatori. Si tratta di un marocchino di 23 anni non in regola con il permesso di soggiorno. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso. E' ora caccia agli altri due pericolosi malviventi.